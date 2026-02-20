RU

Гигантские убытки и дефолты: нефтяная отрасль РФ начала разрушаться изнутри

Фото: в России банкротятся нефтегазовые компании (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российскую нефтегазовую отрасль накрыла волна банкротств из-за санкционного давления. Десятки компаний оказались на грани краха, а их активы начали переходить в собственность государства.

Банкротства нефтяных компаний

По данным разведки, российский госбанк ВТБ инициировал процедуру банкротства нефтяной группы "First Oil" из-за долга в 78,3 млн долларов.

Активы компании, которая добывает до 500000 тонн нефти в год, перейдут под контроль Кремля.

Это не единичный случай - ранее обанкротились компании "Янгпур", "Горный" и Астраханская нефтяная компания.

Сейчас половина всех нефтегазовых предприятий России являются убыточными. За 11 месяцев прошлого года их совокупный минус составил 575 млрд рублей, а прибыли тех, что еще держатся на плаву, сократились вдвое.

Кризис корпоративных долгов

Ситуация усугубляется из-за высокой ключевой ставки "Центробанка" РФ, что делает невозможным рефинансирование кредитов. Каждый пятый отраслевой кредит уже прошел через реструктуризацию.

В январе 2026 года российский бизнес допустил 51 дефолт по долговым бумагам, что вдвое превышает показатели прошлого года.

По данным ЦБ РФ, проблемными являются уже 11% всех корпоративных займов, а с учетом реструктуризации - почти 15% всего портфеля.

Прогнозы для бизнеса

Глава крупнейшего бизнес-объединения России Александр Шохин признал, что предприниматели не верят в улучшение ситуации.

Бизнес ожидает лишь дальнейшего усиления налогового давления в течение следующих пяти лет.

 

США продлили санкции против РФ

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России, введенных из-за агрессии против Украины.

В Кремле уже отреагировали на это решение, заявив, что оно якобы "не способствует нормализации отношений".

В то же время западные медиа отмечают, что окружение российского диктатора Владимира Путина пытается спровоцировать Трампа на снятие ограничений, используя экономическое давление как аргумент для переговоров.

