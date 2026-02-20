Российскую нефтегазовую отрасль накрыла волна банкротств из-за санкционного давления. Десятки компаний оказались на грани краха, а их активы начали переходить в собственность государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным разведки, российский госбанк ВТБ инициировал процедуру банкротства нефтяной группы "First Oil" из-за долга в 78,3 млн долларов.
Активы компании, которая добывает до 500000 тонн нефти в год, перейдут под контроль Кремля.
Это не единичный случай - ранее обанкротились компании "Янгпур", "Горный" и Астраханская нефтяная компания.
Сейчас половина всех нефтегазовых предприятий России являются убыточными. За 11 месяцев прошлого года их совокупный минус составил 575 млрд рублей, а прибыли тех, что еще держатся на плаву, сократились вдвое.
Ситуация усугубляется из-за высокой ключевой ставки "Центробанка" РФ, что делает невозможным рефинансирование кредитов. Каждый пятый отраслевой кредит уже прошел через реструктуризацию.
В январе 2026 года российский бизнес допустил 51 дефолт по долговым бумагам, что вдвое превышает показатели прошлого года.
По данным ЦБ РФ, проблемными являются уже 11% всех корпоративных займов, а с учетом реструктуризации - почти 15% всего портфеля.
Глава крупнейшего бизнес-объединения России Александр Шохин признал, что предприниматели не верят в улучшение ситуации.
Бизнес ожидает лишь дальнейшего усиления налогового давления в течение следующих пяти лет.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России, введенных из-за агрессии против Украины.
В Кремле уже отреагировали на это решение, заявив, что оно якобы "не способствует нормализации отношений".
В то же время западные медиа отмечают, что окружение российского диктатора Владимира Путина пытается спровоцировать Трампа на снятие ограничений, используя экономическое давление как аргумент для переговоров.