ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Гигантские сомы в Чернобыле: ученый объяснил, действительно ли они существуют

13:30 19.04.2026 Вс
2 мин
Сомы до сих пор могут жить в реке Припять
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Фото: Откуда в зоне ЧАЭС появились гигантские сомы? (pixabay.com)

Истории об огромных сомах в Чернобыльской зоне частично соответствуют действительности. Такую рыбу действительно фиксировали, однако ее размеры объясняются не радиацией, а условиями среды.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.



Главное:

  • Реальные размеры: В каналах ЧАЭС фиксировали рыб длиной более 1,5 метра.
  • Причина роста: Аномальные размеры объясняются отсутствием вылова и постоянной подкормкой рыбы работниками станции.
  • Локация: Больше всего сомов наблюдали в пруду-охладителе ЧАЭС.
  • Изменение экосистемы: После 2018 года, когда пруд начали выводить из эксплуатации и уровень воды упал, огромные сомы в этом водоеме почти исчезли.
  • Текущая ситуация: Ученые предполагают, что крупные экземпляры до сих пор могут водиться в реке Припять.
  • Научный факт: Сомы способны расти в течение всей жизни.

Где видели больших сомов

По словам ученого, больших сомов наблюдали в пруду-охладителе ЧАЭС и в подводных каналах. Рыба там вырастала до значительных размеров из-за постоянной подпитки.

"Личный состав станции, когда шел из столовой мимо этих водоемов, подкармливал рыбу", - пояснил Вишневский.

Почему они такие большие

Сомы имеют природную особенность - они могут расти в течение всей жизни. Если рыбу не вылавливают и она имеет достаточно пищи, ее размеры могут быть действительно впечатляющими.

По словам исследователя, выловленные экземпляры достигали более метра-полутора в длину.

Что изменилось сейчас

Последних крупных сомов в пруду-охладителе вылавливали примерно в 2018 году, когда водоем начали выводить из эксплуатации. После остановки подачи воды уровень в пруду резко упал, и рыба почти исчезла.

"После этого сомов там уже почти не наблюдали", - отметил ученый.

В то же время, по словам Вишневского, в реке Припять сомы, вероятно, до сих пор водятся.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что у животных в Чернобыльской зоне не фиксируют массовых видимых мутаций. Несмотря на влияние радиации, внешних аномалий почти нет, а слабые особи не выживают из-за естественного отбора. Влияние радиации исследуют на уровне генетики, но нынешние уровни облучения не вызывают заметных изменений.

Также мы писали, что в Припяти постоянно живут преимущественно мелкие животные - лисы, зайцы и соколы, тогда как крупные звери заходят в город лишь временно, используя его как транзитный маршрут или место для поиска пищи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
