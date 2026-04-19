Гигантские сомы в Чернобыле: ученый объяснил, действительно ли они существуют

Истории об огромных сомах в Чернобыльской зоне частично соответствуют действительности. Такую рыбу действительно фиксировали, однако ее размеры объясняются не радиацией, а условиями среды.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

Главное: Реальные размеры: В каналах ЧАЭС фиксировали рыб длиной более 1,5 метра.

В каналах ЧАЭС фиксировали рыб длиной более 1,5 метра. Причина роста: Аномальные размеры объясняются отсутствием вылова и постоянной подкормкой рыбы работниками станции.

Аномальные размеры объясняются отсутствием вылова и постоянной подкормкой рыбы работниками станции. Локация: Больше всего сомов наблюдали в пруду-охладителе ЧАЭС.

Больше всего сомов наблюдали в пруду-охладителе ЧАЭС. Изменение экосистемы: После 2018 года, когда пруд начали выводить из эксплуатации и уровень воды упал, огромные сомы в этом водоеме почти исчезли.

После 2018 года, когда пруд начали выводить из эксплуатации и уровень воды упал, огромные сомы в этом водоеме почти исчезли. Текущая ситуация: Ученые предполагают, что крупные экземпляры до сих пор могут водиться в реке Припять.

Ученые предполагают, что крупные экземпляры до сих пор могут водиться в реке Припять. Научный факт: Сомы способны расти в течение всей жизни.

Где видели больших сомов

По словам ученого, больших сомов наблюдали в пруду-охладителе ЧАЭС и в подводных каналах. Рыба там вырастала до значительных размеров из-за постоянной подпитки.

"Личный состав станции, когда шел из столовой мимо этих водоемов, подкармливал рыбу", - пояснил Вишневский.

Почему они такие большие

Сомы имеют природную особенность - они могут расти в течение всей жизни. Если рыбу не вылавливают и она имеет достаточно пищи, ее размеры могут быть действительно впечатляющими.

По словам исследователя, выловленные экземпляры достигали более метра-полутора в длину.

Что изменилось сейчас

Последних крупных сомов в пруду-охладителе вылавливали примерно в 2018 году, когда водоем начали выводить из эксплуатации. После остановки подачи воды уровень в пруду резко упал, и рыба почти исчезла.

"После этого сомов там уже почти не наблюдали", - отметил ученый.

В то же время, по словам Вишневского, в реке Припять сомы, вероятно, до сих пор водятся.