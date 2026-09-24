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GIF-комментарии и сериалы в Shorts: какие новые фишки получил YouTube

13:14 24.09.2026 Чт
3 мин
aimg Ольга Завада
GIF-комментарии и сериалы в Shorts: какие новые фишки получил YouTube YouTube разрешил пользователям управлять алгоритмами (фото: Getty Images)
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YouTube позволит пользователям самостоятельно настраивать ленту рекомендаций с помощью обычных промптів. Компания также добавила GIF-комментарии, сериальный формат для Shorts, новые возможности YouTube Music и автоперевод прямых трансляций.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на YouTube Official Blog.

Кастомные ленты рекомендаций на основе Gemini

Главным анонсом события стала функция создания персональных лент (custom feeds), которые появятся в виде отдельных закладок на главной странице приложения для смартфонов, вебверсии и Smart TV.

Вместо сложных настроек пользователю достаточно ввести текстовый промпт с описанием того, что он хочет видеть.

Благодаря интеграции с Gemini запрос может быть максимально детализирован: от советов для тренировок до узкоспециализированных требований (например, "подкасты о технологиях для 30-минутной поездки в поезде").

Как работают персонализированные ленты?

Не заменяйте главную страницу: стандартная лента с общими рекомендациями остается на месте, а новые тематические вкладки закрепляются рядом.

Гибкие настройки: в текстовом запросе можно указывать желаемые темы, настроение, форматы или наоборот - отключить нежелательный контент.

Запуск: тестирование начнется в США в ближайшее время, а полноценное развертывание запланировано уже на октябрь.

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Обновление для Shorts, комментариев и шопинга

YouTube также представил ряд практических фич для ежедневного использования.

Среди них

Сериальные Shorts: авторы получили возможность объединять короткие видео в последовательные эпизоды с обложками и возможностью последовательного воспроизведения.

GIF в комментариях: осенью в мобильном приложении появится встроенная библиотека GIF-анимаций для ответов под видео.

Голосовые комментарии на ТВ: на телевизорах появится возможность надиктовать комментарий голосом с помощью текстово-голосового инструмента.

Шоппинг через Ask YouTube: ИИ-чатбот научился сравнивать товары с видео, предоставлять таблицы характеристик и отвечать на вопросы о предметах в кадре (например, об одежде блоггера, даже если он не упоминается в ролике).

Музыка, подкасты и будущее прямых трансляций

Изменения коснулись и сервиса YouTube Music. Подписчики получат функцию Ask Music для получения дополнительной информации об исполнителях и управлении очередью воспроизведения.

Дополнительно запускается ИИ-инструмент Podcast Lineup, который еженедельно будет формировать короткий аудиопревью рекомендованных подкастов.

В направлении стриминга компания продлила эксклюзивные права на трансляцию фестиваля Coachella до 2030 года и анонсировала функции React Live и Go Live Together для совместных трансляций блоггеров.

В начале 2027 года YouTube планирует запустить пилотный проект Live auto-dubbing - инструмент автоматического дубляжа прямых эфиров в режиме реального времени (изначально для английского и испанского языков).

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