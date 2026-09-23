Игры без лагов и 8K-видео: Qualcomm представила новый флагманский чип Snapdragon

Qualcomm готовит сразу два флагманских чипа для смартфонов - классический Snapdragon 8 Elite Gen 6 и более мощный Extreme Gen 6. Новые процессоры станут базой премиальных Android-гаджетов нового поколения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Qualcomm .

Технические характеристики и работа с графикой

Оба процессора созданы по современному 2-нанометровому техпроцессу.

Сердцем чипов стал 8-ядерный центральный процессор Oryon с двумя основными ядрами, способными разгоняться до рекордных 5 ГГц.

Также модель получила 16 МБ динамической памяти Flex Cache для эффективного распределения ресурсов при выполнении сложных однопоточных задач.

Графический модуль Adreno стал на 35 процентов быстрее по сравнению с предыдущим поколением, тем самым обеспечив существенное ускорение обработки кадров в играх.

Обновленный нейропроцессор (NPU) улучшил скорость обработки алгоритмов машинного обучения на 14 процентов, при этом энергоэффективность выросла на 20 процентов.

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Возможности камер и новые стандарты связи

Процессор обработки изображений Spectra получил поддержку нативной записи видео в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду.

Кроме того, система способна обрабатывать фотографии с разрешением до 320 МП на одну камеру или снимать на три модуля по 64 МП без задержки срабатывания затвора.

За связь отвечает новый модем Snapdragon X105 5G с поддержкой диапазонов sub-6GHz и mmWave. Также в чипе реализована технология Ultra Wideband (UWB) и новые беспроводные стандарты Bluetooth 6 и Wi-Fi 8.

Две платформы. Одна блестящая позиция для будущего мобильного.



Невозможно на #SnapdragonSummit , Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 является мощным по всему первому мобильному CPU для 5GHz, построить для age agentic AI. pic.twitter.com/XvAv1mm5mb — Snapdragon (@Snapdragon) September 22, 2026

Особенности версии Extreme и первые смартфоны

Версия Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 изготовлена на той же архитектуре, но предлагает расширенные возможности для развлечений и работы с ИИ.

Она поддерживает локальный запуск ИИ-моделей объемом более 30 млрд параметров, оснащена 18 МБ высокопроизводительной памяти и позволяет записывать видео в 8K при 60 кадрах в секунду или замедленное 4K при 240 кадрах.

Для геймеров добавлены специальные ядра Matrix Cores в графическом процессоре, обеспечивающие масштабирование изображения и генерацию кадров с помощью ИИ.

Первым подтвержденным смартфоном на базе новой платформы станет Signature 27 от компании Motorola, а полноценный выход устройств на этих процессорах ожидается уже в следующем году.