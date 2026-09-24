GIF-коментарі та серіали у Shorts: які нові фішки отримав YouTube
YouTube дозволить користувачам самостійно налаштовувати стрічку рекомендацій за допомогою звичайних промптів. Компанія також додала GIF-коментарі, серіальний формат для Shorts, нові можливості YouTube Music та автопереклад прямих трансляцій.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на YouTube Official Blog.
Кастомні стрічки рекомендацій на основі Gemini
Головним анонсом події стала функція створення персональних стрічок (custom feeds), які з'являться у вигляді окремих закладок на головній сторінці додатку для смартфонів, вебверсії та у smart TV.
Замість складних налаштувань користувачеві достатньо ввести текстовий промпт із описом того, що саме він хоче бачити.
Завдяки інтеграції з Gemini запит може бути максимально деталізованим: від порад для тренувань до вузькоспеціалізованих вимог (наприклад, "підкасти про технології для 30-хвилинної поїздки у поїзді").
Як працюють персоналізовані стрічки?
Не замінюють головну сторінку: стандартна стрічка із загальними рекомендаціями залишається на місці, а нові тематичні вкладки закріплюються поруч.
Гнучкі налаштування: у текстовому запиті можна вказувати бажані теми, настрій, формати або навпаки - вимикати небажаний контент.
Запуск: тестування функції розпочнеться у США найближчим часом, а повноцінне розгортання заплановано вже на жовтень.
Оновлення для Shorts, коментарів та шопінгу
YouTube також представив низку практичних фіч для щоденного користування.
Серед них
Серіальні Shorts: автори отримали можливість об'єднувати короткі відео у послідовні епізоди із власними обкладинками та можливістю послідовного відтворення.
GIF у коментарях: восени у мобільному додатку з'явиться вбудована бібліотека GIF-анімацій для відповідей під відео.
Голосові коментарі на ТВ: на телевізорах з'явиться можливість надиктувати коментар голосом за допомогою текстово-голосового інструменту.
Шоппінг через Ask YouTube: ШІ-чатбот навчився порівнювати товари з відео, надавати таблиці характеристик і відповідати на запитання про предмети у кадрі (наприклад, про одяг блогера, навіть якщо він не згадується у ролику).
Музика, підкасти та майбутнє прямих трансляцій
Зміни торкнулися і сервісу YouTube Music. Передплатники отримають функцію Ask Music для отримання додаткової інформації про виконавців та керування чергою відтворення.
Додатково запускається ШІ-інструмент Podcast Lineup, який щотижня формуватиме короткий аудіопрев'ю рекомендованих підкастів.
У напрямку стримінгу компанія продовжила ексклюзивні права на трансляцію фестивалю Coachella до 2030 року та анонсувала функції React Live і Go Live Together для спільних трансляцій блогерів.
На початку 2027 року YouTube планує запустити пілотний проєкт Live auto-dubbing - інструмент автоматичного дубляжу прямих ефірів у режимі реального часу (початково для англійської та іспанської мов).