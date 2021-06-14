ДФС наклала арешт на корпоративні права АЗС Glusco, яку пов’язують з Медведчуком

Державна фіскальна служба (ДФС) наклала арешт на корпоративні права групи компаній, що завозили нафтопродукти з РФ.

Про це йдеться на сторінці ДФС у Facebook.

За даними РБК-Україна, мова йде про мережу АЗС Glusco. Її пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком.

Як відомо, раніше податкова міліція ДФС спільно зі Службою безпеки України викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через цю мережу АЗС.

"Службові особи декількох суб’єктів господарювання, організували незаконну схему із ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн", - повідомляє прес-служба ДФС.

На корпоративні права групи компаній, що завозили нафтопродукти з РФ накладено арешт. Як повідомлялося в березні 2021... Posted by Державна фіскальна служба України on Monday, June 14, 2021

В ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4). Надалі паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів з метою досягнення показника палива (Евро 5) та подальшої безперешкодної реалізації.

Правоохоронці провели понад 140 санкціонованих обшуків, та перевірили офісні приміщення, нафтобази, морські судна та понад 100 автозаправних станцій.

"Виявлено паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, нафтопродукти невідомого хімічного складу) загальним об’ємом понад 13 млн л (понад 10 000 тон) на загальну орієнтовну вартість понад 350 млн гривень", - додають в ДФС.

На підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн гривень. Слідчі дії тривають.

"Корупція та масштабні порушення у сфері економічної діяльності це і є внутрішній ворог нашої держави. Бізнес повинен працювати на користь громадян України, зміцнювати економічну безпеку держави, а не працювати "по-чорному", заради збагачення окремих осіб. Результати діяльності ДФС вже очевидні, ми і надалі будемо продовжувати роботу з детінізації ринку", - заявив голова ДФС Вадим Мельник.