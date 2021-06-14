ГФС наложила арест на корпоративные права АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком

Государственная фискальная служба (ГФС) наложила арест на корпоративные права группы компаний, которая завозили нефтепродукты из РФ.

Об этом говорится на странице ГФС в Facebook.

По данным РБК-Украина, речь идет о сети АЗС Glusco. Ее связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Как известно, ранее налоговая милиция ГФС совместно со Службой безопасности Украины разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через эту сеть АЗС.

"Служебные лица нескольких субъектов хозяйствования, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн", - сообщает пресс-служба ГФС.

На корпоративні права групи компаній, що завозили нафтопродукти з РФ накладено арешт. Як повідомлялося в березні 2021... Posted by Державна фіскальна служба України on Monday, June 14, 2021

В ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортированного топлива, в таможенных декларациях отражались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и последующей беспрепятственной реализации.

Правоохранители провели более 140 санкционированных обысков, и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 автозаправочных станций.

"Выявлено горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн л (более 10 000 тонн) на общую ориентировочную стоимость свыше 350 млн гривен", - добавляют в ГФС.

На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривен. Следственные действия продолжаются.

"Коррупция и масштабные нарушения в сфере экономической деятельности это и есть внутренний враг нашего государства. Бизнес должен работать на пользу граждан Украины, укреплять экономическую безопасность государства, а не работать "по-черному", ради обогащения отдельных лиц. Результаты деятельности ГФС уже очевидны, мы и в дальнейшем будем продолжать работу по детенизации рынка", - заявил председатель ГФС Вадим Мельник.