Хейли выйдет из президентской гонки от Республиканской партии, - СМИ

Как отмечает издание, 52-летняя бывшая губернатор Южной Каролины позиционировала себя как жесткая консерваторша и молодая альтернатива 77-летнему Трампу.

Ее также рассматривали как выбор уставших от постоянных юридических проблем Трампа республиканцев, в том числе за попытки изменить результаты выборов 2020 года и его обращение с документами по национальной безопасности.

Однако, Хейли проиграла первые пять конкурсов выдвижения кандидатов и все, кроме одного, праймериз в "Супервторник". Единственное лидерство она одержала в Вермонте, не позволив Трампу одержать полную победу.

Позиция Трампа по отношению к Хейли резко изменилась

В издании отмечают, что Хейли была послом в ООН почти два года при президентстве Трампа, и когда она ушла в отставку, он назвал ее "очень особенным" человеком.

Но в последние месяцы предвыборной кампании он изменил свою позицию.

Он использовал ее происхождение, как дочери индийских мигрантов в качестве аргумента для расистских нападений и усиливал ложные заявления о ее праве на должность в Белом доме, несмотря на то, что она родилась в Южной Каролине.

За это Гейли назвала Трампа "умалишенным", говоря, что он слишком хаотичен и вызывает разногласия, чтобы быть эффективным президентом. Также она подвергла критике его восхищение диктаторами, такими как российский президент Владимир Путин.