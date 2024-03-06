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Хейли выйдет из президентской гонки от Республиканской партии, - СМИ

Фото: претендентка на участие в президентских выборах от Республиканской партии США Никки Хейли
Автор: Ярослава Борзова

Дональд Трамп станет кандидатом в президенты от республиканцев, поскольку его последняя соперница Никки Хейли должна выйти из гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

Как отмечает издание, 52-летняя бывшая губернатор Южной Каролины позиционировала себя как жесткая консерваторша и молодая альтернатива 77-летнему Трампу.

Ее также рассматривали как выбор уставших от постоянных юридических проблем Трампа республиканцев, в том числе за попытки изменить результаты выборов 2020 года и его обращение с документами по национальной безопасности.

Однако, Хейли проиграла первые пять конкурсов выдвижения кандидатов и все, кроме одного, праймериз в "Супервторник". Единственное лидерство она одержала в Вермонте, не позволив Трампу одержать полную победу.

Позиция Трампа по отношению к Хейли резко изменилась

В издании отмечают, что Хейли была послом в ООН почти два года при президентстве Трампа, и когда она ушла в отставку, он назвал ее "очень особенным" человеком.

Но в последние месяцы предвыборной кампании он изменил свою позицию.

Он использовал ее происхождение, как дочери индийских мигрантов в качестве аргумента для расистских нападений и усиливал ложные заявления о ее праве на должность в Белом доме, несмотря на то, что она родилась в Южной Каролине.

За это Гейли назвала Трампа "умалишенным", говоря, что он слишком хаотичен и вызывает разногласия, чтобы быть эффективным президентом. Также она подвергла критике его восхищение диктаторами, такими как российский президент Владимир Путин.

Президентские выборы в США

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главными претендентами на кандидатство от демократов являются действующий президент Джо Байден, а от республиканцев - Дональд Трамп. Кроме того, в гонке от республиканцев принимает участие экс-посол США в ООН Никки Гейли.

2 марта Трамп выиграл кокусы республиканцев в Миссури и Айдахо и получил все голоса всех делегатов Мичигана. Также политик выиграл кокусы в штате Северная Дакота.

4 марта политик впервые за кампанию проиграл праймериз Гейли в округе Колумбия.

Согласно опросу The New York Times и Сиенского колледжа, по состоянию на начало марта, Дональд Трамп опережает Джо Байдена на пять пунктов. Трампа на выборах готовы поддержать 48% респондентов, а Байдена - 43%.

Отметим, что действующий президент США Джо Байден и бывший президент страны Дональд Трамп, завоевали первенство на общенациональных первичных выборах в большинстве штатов.

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