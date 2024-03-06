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Гейлі вийде з президентської гонки від Республіканської партії, - ЗМІ

Фото: претендентка на участь у президентських виборах від Республіканської партії США Ніккі Гейлі
Автор: Ярослава Борзова

Дональд Трамп стане кандидатом у президенти від республіканців, оскільки його остання суперниця Ніккі Гейлі має вийти з перегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Як зазначає видання, 52-річна колишня губернаторка Південної Кароліни позиціонувала себе як тверда консерваторка і молода альтернатива 77-річному Трампу.

Її також розглядали як вибір республіканців, які втомилися від постійних юридичних проблем Трампа, в тому числі за спроби змінити результати виборів 2020 року і його поводження з документами з національної безпеки.

Втім Гейлі  програла перші п’ять конкурсів висунення кандидатів і всі, крім одного, праймеріз у "Супервівторок". Єдине лідерство вона здобула у Вермонті, не дозволивши Трампу здобути повну перемогу.

Позиція Трампа щодо Гейлі різко змінилась 

У видані зауважують, що Гейлі була послом в ООН майже два роки за президентства Трампа, і коли вона пішла у відставку, він назвав її "дуже особливою" людиною.

Однак в останні місяці передвиборчої кампанії він змінив свою позицію.

Він використовував її походження, як доньки індійських іммігрантів, за аргумент для расистських нападів і посилював неправдиві заяви про її право на посаду в Білому домі, попри те, що вона народилася в Південній Кароліні.

За це Гейлі назвала Трампа "нерозумним", кажучи, що він занадто хаотичний і викликає розбіжності, щоб бути ефективним президентом. Також вона розкритикувала його захоплення диктаторами, такими як російський президент Володимир Путін.

Президентські вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головними претендентами на кандидатство від демократів є чинний президент Джо Байден, а від республіканців - Дональд Трамп. Крім того, у перегонах від республіканців бере участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі.

2 березня Трамп виграв кокуси республіканців у Міссурі та Айдахо та отримав усі голоси всіх делегатів Мічигану. Також політик виграв кокуси у штаті Північна Дакота.

4 березня політик вперше за кампанію програв праймериз Гейлі в окрузі Колумбія.

Згідно з опитуванням The New York Times та Сієнського коледжу, станом на початок березня, Дональд Трамп випереджає Джо Байдена на п'ять пунктів. Трампа на виборах готові підтримати 48% респондентів, а Байдена - 43%.

Зауважимо, чинний президент США Джо Байден і колишній президент країни Дональд Трамп, здобули першість на загальнонаціональних первинних виборах у більшості штатів.

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