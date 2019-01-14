Герус звинувачує ДТЕК Ахметова у продовженні монополізації енергоринку

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

ДТЕК Ахметова хоче купити у VS Energy "Київобленерго" та "Одесаобленерго"

Енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова продовжує монополізацію енергетичного ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса.

Як зазначає Герус, на початку січня ДТЕК оголосив про купівлю у російської групи VS Energy "Київобленерго" та "Одесаобленерго". За даними експерта, ціна покупки складає 250 млн дол: 180 млн дол за 94% акцій "Київобленерго" та 70 млн дол за 68% "Одесаобленерго".

"Це наступна серія поглинання Ахметовим української енергетики після покупки на приватизації 25% державних акцій у 5-ти енергетичних компаніях у серпні 2017 року. Там лише акції "Дніпрообленерго" були продані за ринковою ціною. Акції решти 4-х компаній (Київенерго, Донецькобл, Дніпроенерго та Західенерго) було продано по явно заниженій ціні - суттєво дешевше, аніж проводилася приватизація при президенту Януковичу", - написав Герус.

"Київобленерго" та "Одесаобленерго" оцінені дорого, переконаний експерт. "Тобто їх акціонери, російські бізнесмени Воєводін (авторитетний лідер лужниковської групи), Гінер (президент ФК ЦСКА) та Бабаков (депутат Держдуми РФ, що голосував за анексію АР Крим) отримають 250 млн дол.", - пояснив він.

Герус підкреслив, що у 2013 році VS Energy купили акції "Київобленерго" за 90 млн доларів, а сьогодні їх продають за 180 млн дол.

"Отже, заробили на цих угодах дохідність понад 100% (у доларах) за 6 років. Як бачимо, це для європейського бізнесу Україна є проблемним ринком, а російські бізнесмени тут гарно заробляють", - пише він.

Щодо "Одесаобленерго" 70 млн дол за 68% Герус теж вважає великою сумою, враховуючи, що у березні Фонд державного майна виставляв державний пакет 25% акцій цього обленерго на продаж по ціні 5 млн доларів (тобто 68% = 15 млн доларів).

"Ще на початку 2016 року ДТЕК був банкротом, борги якого торгувалися по 35% від номіналу. Але потім йому придумали формулу "Роттердам+" і штучно підняли усім тарифи. Тобто кінцевими платниками за ці покупки є всі українці. Схемою "Роттердам+" було знято із споживачів понад 35 млрд грн. Навіть після усіх відкатів, на руках залишилося багато кешу, який можна відправити на нові покупки та подальшу монополізацію енергетики", - написав експерт.

Ця покупка має "плюси" і для Ахметова, впевнений Герус. Із покупкою обленерго вони отримують політичний вплив у Одеській та Київській областях. Також отримують "додаткову монополізацію ринку постачання електроенергії (збір грошей із споживачів), а також - додатковий інтерес у лоббізмі RAB-тарифів", додав експерт.

"У дурнях залишається лише український споживач, який заплатив підвищені тарифи, але не отримав енергетичної незалежності, не отримав кращої якості послуг, енергетики та шахтарі не отримали відповідної вищої зарплати. Просто за тарифні гроші споживачів олігарх докупив ще два обленерго", - зазначив експерт.

Він також повідомив, що після закриття цієї угоди ДТЕК планує поглинути і решту 5 обленерго, що залишаються у власності росіян. Таким чином, за словами Геруса, під контроль Ахметова можуть перейти "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго".

Як писало РБК-Україна, на сьогодні енергохолдинг олігарха Ахметова контролює 75% ринку теплової генерації і 85% видобутку вугілля в країні. При цьому в кінці грудня 2018 Антимонопольний комітет вирішив закрити справу про монополізм ДТЕК, яку розглядав з 2015 року.

На думку Геруса, ДТЕК Ахметова є явним монополістом, що призводить до завищення тарифів вугільних електростанцій. Він зазначав, що така монополізація призводить до завищення ціни вугілля (Роттердам+) і, як наслідок, до завищення тарифів вугільних електростанцій.

Як відомо, фінансові показники ДТЕК Ахметова різко зросли за час дії "Роттердам+". Енергохолдинг Ахметова в січні-вересні 2018 року отримав показник EBITDA (операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації) майже на чверть вищий, ніж роком раніше.