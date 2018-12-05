Фінпоказники ДТЕК Ахметова різко зросли за час дії "Роттердам+"

Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Показник EBITDA за дев’ять місяців становить 19,00 млрд гривень

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова в січні-вересні 2018 року отримав показник EBITDA (операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації) майже на чверть вищий, ніж роком раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Згідно з даними у звіті компанії за три квартали поточного року, EBITDA за дев’ять місяців 2018 року становить 19,00 млрд грн, що на 28% більше у порівняні з аналогічним періодом 2017 року. У порівняні з EBITDA у розмірі 7,33 млрд грн за три квартали 2016 року показник виріс в 2,6 рази.

Дохід ДТЕК за січень-вересень склав 119,81 млрд грн. Чистий прибуток за цей період склав 3,40 млрд грн.

Як зазначають журналісти, різке зростання фінансових показників ДТЕК почалось у другому півріччі 2016 року, коли в Україні значно виросли тарифи на електроенергію ТЕС, яка в Україні на три чверті виробляється групою Ахметова.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька заявила, що Рінат Ахметов організував наймасштабніше в новітній Україні шахрайство. За її словами, кожен українець змушений щодня сплачувати Ахметову корупційну ренту через формулу "Роттердам+".

Як пояснювало РБК-Україна, формула "Роттердам+" означає, що протягом 2,5 років у тариф на електроенергію вартість вугілля українського видобутку закладається з урахуванням неіснуючої доставки його з порту Роттердам.

За даними голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, для Ахметова та його енергохолдингу ДТЕК надприбутки від "Роттердам+" сягають 35 млрд гривень.

На сьогодні енергохолдинг олігарха Ріната Ахметова контролює 75% ринку теплової генерації і 85% видобутку вугілля в країні. При цьому Антимонопольний комітет України до сих пір не визнає холдинг ДТЕК монополістом на ринку електроенергії.