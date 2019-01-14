Герус обвиняет ДТЭК Ахметова в продолжении монополизации энергорынка

Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

ДТЭК Ахметова хочет купить у VS Energy "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"

Энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова продолжает монополизацию энергетического рынка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса.

Как отмечает Герус, в начале января ДТЭК объявил о покупке у российской группы VS Energy "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". По данным эксперта, цена покупки составляет 250 млн долл: 180 млн долл за 94% акций "Киевоблэнерго" и 70 млн долл за 68% "Одессаоблэнерго".

"Это следующая серия поглощения Ахметовым украинской энергетики после покупки на приватизации 25% государственных акций в 5-ти энергетических компаниях в августе 2017 года. Там только акции "Днепрооблэнерго" были проданы по рыночной цене. Акции остальных 4-х компаний (Киевэнерго, Донецкобл, Днепрэнерго и Западэнерго) были проданы по явно заниженной цене - существенно дешевле, чем проводилась приватизация при президенте Януковичу", - написал Герус.

"Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" оценены дорого, убежден эксперт. "То есть их акционеры, российские бизнесмены Воеводин (авторитетный лидер лужниковской группы), Гинер (президент ФК ЦСКА) и Бабаков (депутат Госдумы РФ, который голосовал за аннексию АР Крым) получат 250 млн долл.", - объяснил он.

Герус подчеркнул, что в 2013 году VS Energy купили акции "Киевоблэнерго" за 90 млн долларов, а сегодня их продают за 180 млн долл.

"Итак, заработали на этих сделках доходность свыше 100% (в долларах) за 6 лет. Как видим, это для европейского бизнеса Украина является проблемным рынком, а российские бизнесмены здесь хорошо зарабатывают", - пишет он.

Относительно "Одессаоблэнерго" 70 млн долл за 68% Герус тоже считает большой суммой, учитывая, что в марте Фонд госимущества выставлял государственный пакет 25% акций этого облэнерго на продажу по цене 5 млн долларов (то есть 68% = 15 млн долларов).

"Еще в начале 2016 года ДТЭК был банкротом, долги которого торговались по 35% от номинала. Но потом ему придумали формулу "Роттердам+" и искусственно подняли всем тарифы. То есть конечными плательщиками за эти покупки являются все украинцы. Схемой "Роттердам+" было снято с потребителей более 35 млрд грн. Даже после всех откатов, на руках осталось много кэша, который можно отправить на новые покупки и дальнейшую монополизацию энергетики", - написал эксперт.

Эта покупка имеет "плюсы" и для Ахметов, уверен Герус. С покупкой облэнерго они получают политическое влияние в Одесской и Киевской областях. Также получают "дополнительную монополизацию рынка поставки электроэнергии (сбор денег с потребителей), а также - дополнительный интерес в лоббізмі RAB-тарифов", добавил эксперт.

"В дураках остается только украинский потребитель, который заплатил завышенные тарифы, но не получил энергетической независимости, не получил лучшего качества услуг, энергетики и шахтеры не получили соответствующей высокой зарплаты. Просто за тарифные деньги потребителей олигарх докупил еще два облэнерго", - отметил эксперт.

Он также сообщил, что после закрытия этой сделки ДТЭК планирует поглотить и остальные 5 облэнерго, которые остаются в собственности россиян. Таким образом, по словам Геруса, под контроль Ахметова могут перейти "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ривнеоблэнерго".

Как писало РБК-Украина, на сегодня энергохолдинг олигарха Ахметова контролирует 75% рынка тепловой генерации и 85% добычи угля в стране. При этом в конце декабря 2018 Антимонопольный комитет решил закрыть дело о монополизме ДТЭК, которое рассматривал с 2015 года.

По мнению Геруса, ДТЭК Ахметова является явным монополистом, и это приводит к завышению тарифов угольных электростанций. Он отмечал, что такая монополизация приводит к завышению цены угля ("Роттердам+") и, как следствие, к завышению тарифов угольных электростанций.

Как известно, финансовые показатели ДТЭК Ахметова резко выросли за время действия "Роттердам+". Энергохолдинг Ахметова в январе-сентябре 2018 года получил показатель EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации) почти на четверть выше, чем годом ранее.