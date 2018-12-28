АМКУ закрив справу про монополізм ДТЕК

Фото: власник ДТЕК Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Антимонопольний комітет не побачив монопольного становища у ДТЕК

Антимонопольний комітет України прийняв рішення про закриття справи про монопольне становище енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста видання "Наші Гроші" Юрія Ніколова.

Повідомляється, що глава АМКУ Юрій Терентьєв оголосив рішення закрити справу про монополізм ДТЕК за підсумками закритого голосування членів комітету. Він також додав, що рішення прийнято п'яти голосами проти одного.

Справу про монопольне становище ДТЕК на ринку електроенергії було відкрито Антимонопольним комітетом ще в 2015 році. Комітет підозрював групу компаній Ахметова у зловживанні монопольним становищем. Провадження відкрили після розгляду відповідної скарги від Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Як відомо, на сьогодні енергохолдинг Ахметова контролює 75% ринку теплової генерації і 85% видобутку вугілля в країні. Відповідно до раніше прийнятого проміжного рішення АМКУ, ДТЕК не займає монопольне становище, не використовує свою ринкову владу для обмеження конкуренції, а також не впливає на ціну електроенергії.