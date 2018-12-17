Герус: монополізм ДТЕК Ахметова призводить до завищення тарифів

Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Герус переконаний, що ДТЕК Ахметова є у першу чергу монополістом на ринку вугілля

Монополізм енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, який контролює 85% українського вугілля, призводить до завищення тарифів вугільних електростанцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса.

Він зазначив, що ДТЕК є у першу чергу монополістом на ринку вугілля, оскільки контролює 85% українського вугілля.

"Така монополізація призводить до завищення ціни вугілля (Роттердам+) і, як наслідок, до завищення тарифів вугільних електростанцій. ДТЕК володіє 80% всіх вугільних електростанцій", - написав Герус.

Експерт нагадав, що завтра, 18 грудня о 10.00, відбудеться продовження засідання Антимонопольного комітету України по справі монополії ДТЕК Ахметова.

"Це буде третє засідання і завтра може бути рішення АМКУ. Боротьба із "Роттердам+" - це боротьба із наслідком. Причиною є монополізація ринку. Завтра будемо надавати додаткові аргументи щодо монополізації ринку вугілля", - повідомив експерт.

За його словами, якщо АМКУ побачить та визнає змову на ринку, то може накласти штраф до 10% від виручки групи пов'язаних компаній, що передбачено статтями 50-52 закону "Про захист економічної конкуренції".

Герус підкреслив, що виручка групи компаній ДТЕК Ахметова у 2018 році складе біля 150 млрд грн, отже штраф може сягнути до 15 млрд грн.

"Формально законодавство навіть дозволяє накладати штраф 10% від виручки усіх пов'язаних компаній, а виручка усіх компаній групи СКМ складає понад 500 млрд грн, а отже, потенційно можливий (але малореальний) штраф - до 50 млрд грн", - написав Герус.

Нагадаємо, 13 грудня біля приміщення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пройшла акція "Стоп "Роттердам" проти підвищення цін на електроенергію в інтересах Ріната Ахметова та його енергохолдингу ДТЕК, який до сих пір не визнаний монополістом.

Як писало РБК-Україна, однією з можливостей для ДТЕК Ахметова заробити мільярди стало використання формули "Роттердам+". Формула "Роттердам+" означає, що протягом 2,5 років у тариф на електроенергію вартість вугілля українського видобутку закладається з урахуванням неіснуючої доставки його з порту "Роттердам".

В імпорті енергетичного вугілля антрацитових марок левову частку зараз займає Росія – практично 75% від обсягу всього ввезеного палива (щомісячні поставки на 400-500 тис. тонн переважно для підприємств ДТЕК). З Нідерландів вугілля не імпортується.

При цьому, що прив'язка до імпортного паритету абсолютно не обгрунтована, адже Україна видобуває в рази більше вугілля, ніж закуповується на зовнішньому ринку. Видобуток українського вугілля газової групи склав близько 18 млн тонн – понад 80% видобуто на шахтах ДТЕК. В результаті, за останні роки, тариф для населення підвищувався 5 разів, і вартість електроенергії для споживачів зросла майже на 300%.