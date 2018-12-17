Герус: монополизм ДТЭК Ахметова приводит к завышению тарифов

Фото: Ринат Ахметов (scm.com.ua)

Герус убежден, что ДТЭК Ахметова является в первую очередь монополистом на рынке угля

Монополизм энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, который контролирует 85% украинского угля, приводит к завышению тарифов угольных электростанций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса.

Он отметил, что ДТЭК является в первую очередь монополистом на рынке угля, поскольку контролирует 85% украинского угля.

"Такая монополизация приводит к завышению цены угля (Роттердам+) и, как следствие, к завышению тарифов угольных электростанций. ДТЭК владеет 80% всех угольных электростанций", - написал Герус.

Эксперт напомнил, что завтра, 18 декабря в 10.00, состоится продолжение заседания Антимонопольного комитета Украины по делу монополии ДТЭК Ахметова.

"Это будет третье заседание и завтра может быть решение АМКУ. Борьба с "Роттердам+" - это борьба со следствием. Причиной является монополизация рынка. Завтра будем предоставлять дополнительные аргументы относительно монополизации рынка угля", - сообщил эксперт.

По его словам, если АМКУ увидит и признает сговор на рынке, то может наложить штраф до 10% от выручки группы связанных компаний, что предусмотрено статьями 50-52 закона "О защите экономической конкуренции".

Герус подчеркнул, что выручка группы компаний ДТЭК Ахметова в 2018 году составит около 150 млрд грн, следовательно штраф может составить до 15 млрд гривен.

"Формально законодательство даже позволяет накладывать штраф 10% от выручки всех связанных компаний, а выручка всех компаний группы СКМ составляет свыше 500 млрд грн, а следовательно, потенциально возможный (но малореальный) штраф - до 50 млрд грн", - написал Герус.

Напомним, 13 декабря возле здания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, прошла акция "Стоп "Роттердам" против повышение цен на электроэнергию в интересах Рината Ахметова и его энергохолдинга ДТЭК, который до сих пор не признан монополистом.

Как писало РБК-Украина, одной из возможностей для ДТЭК Ахметова заработать миллиарды стало использование формулы "Роттердам+". Формула "Роттердам+" означает, что в течение 2,5 лет в тариф на электроэнергию стоимость угля украинской добычи закладывается с учетом несуществующей доставки его из порта "Роттердам".

В импорте энергетического угля антрацитовых марок львиную долю сейчас занимает Россия – практически 75% от всего объема ввозимого топлива (ежемесячные поставки на 400-500 тыс. тонн преимущественно для предприятий ДТЭК). Из Нидерландов уголь не импортируется.

При этом, что привязка к импортному паритету абсолютно не обоснована, ведь Украина добывает в разы больше угля, чем закупается на внешнем рынке. Добыча украинского угля газовой группы составила около 18 млн тонн – свыше 80% добыто на шахтах ДТЭК. В результате, за последние годы, тариф для населения повышался 5 раз, и стоимость электроэнергии для потребителей возросла почти на 300%.