Ахметов за рахунок зростання тарифів додатково заробить 6,5 млрд гривень

Рінат Ахметов (колаж РБК-Україна)

ДТЕК Ахметова заробить додатково 6,5 млрд гривень у наступному році

Вартість доставки вугілля із Роттердаму у тарифах хочуть збільшити ще на 6%, в результаті чого виростуть надприбутки ДТЕК Ріната Ахметова. Про це заявив голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, за словами Геруса, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у п`ятницю може переглянути ціну електроенергії на 2019 рік.

"Все буде робитися за формулою "Роттердам+", яку так медійно активно відміняли ще у серпні місяці. У піар-площині її відмінили, але у реальності вона існує - знову застосовують, щоб дати Ахметову ще більше грошей за рахунок зростання тарифів", - написав Герус.

За його даними, ціну вугілля у тарифах пропонують збільшити ще на 11,7% або на 9,7 дол за тону. Вартість так званої "доставки із Роттердаму" у тарифах хочуть збільшити ще на 6%.

"Таким чином, наш вугільний немонополіст ДТЕК Ахметова, який видобуває 85% всього українського вугілля (біля 24 млн тон), буде усім у тарифи закладати своє вугілля ще дорожче - та ще заробить додатково 6,5 млрд грн у наступному році", - пише Герус.

"Це на додаток до того, що наша теплова генерація із мізерними українськими зарплатами вже сьогодні найдорожча у світі із-поміж вугільних електростанцій. А прибутки ДТЕК виросли у 2,6 рази за 2 роки. Понад 300 млн грн додатково також заробить Кропачев (чи кого він там представляє), який контролює шахту Краснолиманську", - додав він.

Герус також повідомив, що у четвер на 11.00 буде акція протесту проти нового підвищення ціни електроенергії за формулою "Роттердам+".

На сьогодні енергохолдинг олігарха Ріната Ахметова контролює 75% ринку теплової генерації і 85% видобутку вугілля в країні. При цьому Антимонопольний комітет України до сих пір не визнає холдинг ДТЕК монополістом на ринку електроенергії.

Як писало РБК-Україна, формула "Роттердам+" означає, що протягом 2,5 років у тариф на електроенергію вартість вугілля українського видобутку закладається з урахуванням неіснуючої доставки його з порту Роттердам.

За словами секретаря комітету Верховної ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторії Войціцької, Рінат Ахметов організував наймасштабніше в новітній Україні шахрайство. За її словами, кожен українець змушений щодня сплачувати Ахметову корупційну ренту через формулу "Роттердам+".