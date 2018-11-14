Справу про монополізм ДТЕК Ахметова можуть розглянути без участі позивачів, - Терентьєв

Фото: Юрій Терентьєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

В АМКУ прокоментували справу про монополізм ДТЕК Ахметова

Справа за ознаками порушення компанією ДТЕК Ріната Ахметова законодавства про захист економічної конкуренції може бути розглянута без участі позивачів. Про це заявив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Зокрема, за словами Терентьєва, розгляд справи про монополізм ДТЕК може проходити без присутності позивачів, оскільки АМКУ не захищає інтереси Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) або "Укренерго".

"Якщо зазначені суб'єкти з якихось поважних причин не зможуть взяти участь в справі, ми ці поважні причини приймемо до уваги. Але якщо будемо бачити, що засідання ігноруються і це заважає комітету виконувати свої функції, тоді будемо приймати рішення, виходячи з обставин", – сказав голова комітету.

При цьому, за його словами, Антимонопольний комітет наполягає на участі позивачів у процесі.

Нагадаємо, раніше АМКУ переніс розгляд справи щодо монополізму компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова на 20 листопада. Як повідомляв голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус, НКРЕКП, яка в червні 2015 року була заявником по цій справі, на засідання свого представника не направила.

Представник "Укренерго", який також був заявником по справі, на засідання прийшов, але не мав відповідних повноважень згідно зі статутом і не мав відповідної довіреності.

За словами Терентьєва, частина інформації по справі про монополізм ДТЕК є захищеною і конфіденційною.

"Вона пов'язана як з діяльністю групи ДТЕК, так і з НКРЕКП. Зважаючи на суспільний резонанс питання монополізму або його відсутність в енергетиці – у сфері енергетичної генерації, в першу чергу, засідання буде відкритим... Ми підготуємо неконфіденційну версію доповіді, презентацію, щоб усі зацікавлені особи, які володіють істотною інформацією, пов'язаною з нашим розслідуванням, щоб вони могли нам її надати, а ми могли б прийняти прозоре якісне рішення", – заявив Терентьєв.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова заробляє на українських споживачах завдяки високим тарифом для ТЕС і різниці з ринковою ціною.

Варто відзначити, що на європейському ринку ДТЕК не може диктувати свої умови, тому компанія продає електроенергію в Угорщину в середньому на 10-15 євро/МВт*год дешевше, ніж купує за оптовою ціною в "Енергоринку". При цьому саме завдяки високому тарифу для ТЕС і різниці за ринковою ціною, ДТЕК заробляє на українських споживачах необґрунтований економікою прибуток, що перевищує на сьогодні 30 млрд гривень.

При цьому конкурувати на українському ринку з домінуючою часткою ДТЕК нікому. Дозвіл на імпорт дешевої європейської електроенергії не дає ні Міністерство енергетики, ні галузевий регулятор.

Однією з можливостей для ДТЕК Ахметова заробити мільярди стало використання формули "Роттердам+". Формула "Роттердам+" означає, що протягом 2,5 років у тариф на електроенергію вартість вугілля українського видобутку закладається з урахуванням неіснуючої доставки його з порту Роттердам.

Як відомо, в імпорті енергетичного вугілля антрацитових марок левову частку зараз займає Росія – практично 75% від обсягу всього ввезеного палива (щомісячні поставки на 400-500 тис. тонн переважно для підприємств ДТЕК). З Нідерландів вугілля не імпортується.

При цьому, що прив'язка до імпортного паритету абсолютно не обгрунтована, адже Україна видобуває в рази більше вугілля, ніж закуповується на зовнішньому ринку. За вісім місяців цього року видобуток українського вугілля газової групи склав близько 18 млн тонн – понад 80% видобуто на шахтах ДТЕК. В результаті, за останні роки, тариф для населення підвищувався 5 разів, і вартість електроенергії для споживачів зросла майже на 300%.