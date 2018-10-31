Кабмін погодив платіж Ахметову для переведення Луганської ТЕС на газ

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Луганська ТЕС переходить на газ у зв'язку з блокадою поставок вугілля з Росії

Кабінет міністрів України рекомендує встановити додатковий платіж ДТЕК "Східенерго", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, для переведення Луганської ТЕС на газ, щоб попередити зупинку електростанції. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін рекомендував Національній комісії, що здійснює державне, встановити додатковий платіж ТОВ "ДТЕК Східенерго", щоб покрити додаткові витрати Луганської ТЕС на виробництво електроенергії з використанням природного газу до відновлення поставок вугілля.

Зазначимо, в жовтні склалася критична ситуація з поставками вугілля на ТЕС у Щастя, так як Росія заборонила ДТЕК відвантажувати вугілля з Ростовської області на адресу станції. У зв'язку з тим, що єдиний залізничний шлях постачання вугілля на Луганську ТЕС проходить по території Росії, поставки вугілля фактично заблоковані. Нинішніх запасів вистачить на 4-5 діб, тому прийнято рішення перевести її на газ.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП компенсувала компанії Ахметова поставки електроенергії на окуповані райони Донбасу на суму 713,68 млн гривень.

Зазначимо, раніше Міненерго вже заявляло, що запасів вугілля на складах Луганської ТЕС залишилося на 5 діб. Як повідомило РБК-Україна джерело на ринку, знайоме з ситуацією на ТЕС, ситуація залишається контрольованою.