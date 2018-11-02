ДТЕК не сформував влітку запаси вугілля для опалювального сезону, - Герус

Фото: Андрій Герус (з відкритих джерел)

Критична ситуація на Луганській ТЕС спричинена неефективним менеджментом ДТЕК, переконаний Герус

Енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова не сформував влітку запаси вугілля для опалювального сезону. Про це написав голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ситуацію, яка склалась на Луганській теплоелектростанції (ТЕС).

Експерт зазначив, що на Луганській ТЕС, яка забезпечує електроенергією 1 млн українців у Луганській області, вугілля (антрациту) залишилося лише на 3 дні.

"Поставки вугілля із Росії заблоковані, а це було єдине джерело поставок. Луганська область це також лінія фронту і військові об'єкти. До цього призвів новий стиль менеджменту ДТЕК: не формувати влітку запаси вугілля для опалювального періоду, а до останнього тримати мінімальні склади, вимагаючи підвищення тарифів або інших преференцій. Включається шантаж і Волинець, який лякає віяловими відключеннями, дефіцитом вугілля та несплатою зарплат шахтарям", - написав Герус.

"В принципі і у таких ситуаціях передбачений "захист від дурака", точніше від такого "ефективного" менеджменту. Для ТЕС є резервне паливо - газ. І ТЕС зобов'язана включатися на газі по команді диспетчера "Укренерго", - додав експерт.

При цьому, за його словами, якщо тариф на вугільних блоках 1,75 грн/квт-год, то собівартість на газових біля 3,4 грн за кВт-год.

"Компанія ДТЕК вважає, що раз вони не запаслися вугіллям, і мають працювати на газу, то хтось тепер має компенсувати їм збитки через вищу собівартість "газової" електроенергії. Така різниця складає понад 400 млн грн у місяць. У деяких головах навіть з'являлася ідея, щоб заднім числом підвищити оптову ціну е/е на 4 квартал. Від імені споживачів відразу попереджаю, що таке відразу буде оскаржене у судах, а ще це гарантоване кримінальне провадження, бо це очевидно незаконно", - написав Герус.

Скріншот (facebook.com/andriy.gerus)

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, станом на 29 жовтня, запасів вугілля на складах Луганської теплоелектростанції залишалося на 5 діб роботи.

Згідно з документом, який є у розпорядженні РБК-Україна, Кабінет міністрів України рекомендував встановити додатковий платіж ДТЕК "Східенерго", яка належить Ахметову, для переведення Луганської ТЕС на газ, щоб попередити зупинку електростанції.

Як відомо, в жовтні склалася критична ситуація з поставками вугілля на ТЕС у Щастя, так як Росія заборонила ДТЕК відвантажувати вугілля з Ростовської області на адресу станції. У зв'язку з тим, що єдиний залізничний шлях постачання вугілля на Луганську ТЕС проходить по території Росії, поставки вугілля фактично заблоковані.

За даними "Наших грошей", Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, компенсувала Ахметову 714 млн гривень за поставку електроенергії на окупований Донбас.

Раніше міністр енергетики України Ігор Насалик подав на розгляд Кабінету міністрів документ, прийняття якого дозволить енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова зміцнити своє монопольне положення на ринку теплової генерації і заробити надприбутки у розмірі понад 4 млрд гривень в рік.

Насалик запропонував уряду прийняти проект розпорядження під назвою "Деякі питання підвищення безпеки енергопостачання". Виходячи з документа, Міненерго планує, відмовившись від імпорту палива, і, незважаючи на цінову конкуренцію, завантажити генеруючі потужності ТЕС і ТЕЦ українським вугіллям газової групи.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначається, що це рішення "на користь вітчизняного постачальника вугілля (тобто, ДТЕК, - ред.) дозволить тепловій генерації заощадити 900 млн гривень" і відмовитися від дорого вугілля антрацитної групи, що українські енергетичні компанії змушені купувати з ПАР, щоб покрити дефіцит палива (загальну суму за контрактами на закупівлю 1,4 млн тонн вугілля Міненерговугілля оцінило в 3,7 млрд гривень). Сам дефіцит відомство Насалика оцінило в 5 млн тонн на рік.