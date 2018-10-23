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Герус прогнозує підвищення ціни е/е по формулі "Роттердам+" з 1 січня

Новини » Енергетика    23.10.2018 - 12:30
Фото: Андрій Герус
Фото: Андрій Герус

Герус впевнений, що формула Роттердам+ для Ахметова тепер буде абсолютно унікальною

Ціну на електроенергію по формулі "Роттердам+" можуть підвищити з 1 січня. Таку думку висловив голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

"Ціну на газ відв'язали від європейського хабу. Тепер вона прив'язується до ціни на українському ринку - ціна НАК Нафтогаз для промислових споживачів (по передоплаті). Як бачимо, основне бажання - тоді можна змінювати формули. Тепер формула Роттердам+ для вугілля Ахметова буде абсолютно унікальною та єдиною. Чи відмінять і її? Думаю, ні, занадто сильно присіли на цей багатомільярдний грошовий потік. Більше того, враховуючи цинізм тарифоутворення та "незалежність" регулятора можуть ще підвищити ціну е/е по формулі Роттердам+ з 1 січня", - написав Герус.

Він допустив, що ціну будуть підвищувати знову для промисловості і збільшувати розрив у тарифах між населенням та бізнесом (перехресне субсидіювання).

"А розрив між тарифами бізнесу та населення вже знову такий же, як був у 2014 році до 5 етапів підвищення тарифів для населення (45 млрд грн спецдоплати лягає на непобутових споживачів). Хоча тоді це робилося, щоб ліквідувати перехресне субсидіювання. Знову обманули, от такі реформи", - зазначив експерт.

Герус прогнозує підвищення ціни е/е по формулі &quot;Роттердам+&quot; з 1 січняСкріншот (facebook.com/andriy.gerus)

Нагадаємо, за підрахунками Геруса, ціна електроенергії завищена на 15% за рахунок функціонування формули "Роттердам+".

Як відомо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг через формулу "Роттердам+".

В рамках розслідування справи Солом'янський районний суд Києва надав НАБУ дозвіл на доступ до рахунків компанії Ріната Ахметова "ДТЕК Дніпроенерго" у "Укрсоцбанку".

Як писало РБК-Україна, міністр енергетики України Ігор Насалик подав на розгляд Кабінету міністрів документ, прийняття якого дозволить енергохолдингу ДТЕК зміцнити своє монопольне положення на ринку теплової генерації і заробити надприбутки у розмірі понад 4 млрд гривень в рік.

У чому ГПУ і ДФС підозрюють підприємства Ріната Ахметова В тарифі на е/е ціна вугілля розрахована з урахуванням неіснуючої доставки з Роттердама
Новини України ДТЕКРінат АхметовАндрей ГерусЕлектроенергіяРоттердам+ Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
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