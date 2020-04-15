ВООЗ: пік коронавірусу ще попереду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Європа і США є епіцентрами пандемії

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що на даний момент пандемія коронавірусу в світі ще не досягла піку. Про це повідомила прес-секретар ВООЗ Маргарет Харріс, передає Reuters.

За її словами, незважаючи на зменшення пандемії в Італії та Іспанії, в Європі ще спостерігаються спалахи коронавіруса у Великобританії і Туреччини. При цьому саме Європа і США є епіцентром пандемії.

"Загальна спалах у світі, 90 відсотків випадків відбувається з Європи та Сполучених Штатів Америки. Так що ми, звичайно, ще не бачимо піку", - заявила Харріс.

Також у ВООЗ наголосили, що вакцина від COVID-19 буде готова не раніше ніж через 12 місяців.

"Ми не повинні очікувати побачити вакцину, принаймні, протягом 12 місяців або довше", - сказала Харріс.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що не всі люди, які одужують від коронавірусу, мають антитіла для боротьби з повторним зараженням. Таким чином можливий рецидив захворювання COVID-19.

Зазначимо, станом на ранок 15 квітня у світі коронавірусом інфікувалися понад 2 млн чоловік. Найбільша кількість заражених в США, де захворіли понад 614 тисяч осіб. Померли від COVID-19 у світі більше 126 тисяч пацієнтів.