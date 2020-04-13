У Німеччині третій день поспіль знижується захворюваність на COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Німеччині за добу підтвердили 2537 випадків COVID-19

У Німеччині третій день поспіль фіксують зменшення кількості нових захворювань коронавірусом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Згідно з даними, за минулу добу в Німеччині підтвердили 2537 нових захворювань. Днем раніше було зареєстровано 2821 випадку COVID-19.

Всього в країні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 123 016 осіб, з них 2799 померли, 126 з яких за останню добу.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу сповільнюється в Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. При цьому швидке зняття обмежень може призвести до смертельної другої хвилі.

Незважаючи на заяву ВООЗ, в Іспанії 12 квітня знову зросла кількість летальних випадків. За суботу в країні померли 619 пацієнтів.

Зазначимо, станом на ранок 13 квітня у світі зареєстровано 1 млн 853 тис. 183 випадки інфікування коронавірусом. Всього від вірусу померли 114 248 осіб та 423 625 одужали. Найбільша кількість інфікованих у США - понад 560 тис. з яких померли близько 22 тис. і понад 32 тис. одужали.