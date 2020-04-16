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Наступні тижні будуть вирішальними для боротьби з COVID-19 в Європі, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 14:59
Наступні тижні будуть вирішальними для боротьби з COVID-19 в Європі, - ВООЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ВООЗ закликали не припускатися помилки

Наступні тижні будуть вирішальними для боротьби з пандемією коронавірусу в країнах Європи. Про це заявив директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клуґе під час прес-конференції в Twitter.

За словами Клуґе, попри те, що у світі нараховано вже понад 2 мільйони хворих на коронавірус, в ВООЗ бачать позитивні зрушення у найбільш уражених європейських країнах, зокрема в Італії, Іспанії, Німеччині та Швейцарії. Однак іншим країнам лише доведеться пережити пік захворюваності.

"Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для Європи", - заявив він.

Також Клуґе наголосив, що не варто чекати швидкої перемоги над коронавірусом, як і швидкого повернення до звичного життя.

"Не припускайтеся помилки. Попри весняну погоду ми й надалі перебуваємо посеред бурі", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявляли, що пандемія коронавірусу у світі ще не досягла свого піку. Станом на сьогодні Європа та Сполучені Штати є епіцентром пандемії коронавірусу.

Крім того, у ВООЗ назвали орієнтовні дати для початку пом'якшення карантинних заходів, введених через пандемію коронавірусу. В організації радять послаблювати обмеження не раніше ніж через 2 тижні.

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