ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Британія: ми уважно стежимо за діями РФ біля кордону України

Новость на русском → Лондон, П'ятниця 02 квітня 2021 19:14
Британія: ми уважно стежимо за діями РФ біля кордону України Фото: Домінік Рааб (flickr.com/number10gov)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що Британія уважно стежить за діями Російської Федерації біля українського кордону. І підкреслив, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію буде мати для неї важкі наслідки.

Про це він заявив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой, передає прес-служба МЗС України.

"Домінік Рааб запевнив Дмитра Кулебу, що Лондон уважно стежить за діями Росії. Він підтвердив, що Великобританія повністю солідарна з Україною та висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію буде мати для неї важкі наслідки", - йдеться в повідомленні.

У ході розмови український міністр поінформував свого британського колегу про дії Росії, яка здійснює не тільки військову ескалацію на лінії зіткнення з Донбасом і в Криму, але й ескалацію дезінформації і російської пропаганди.

"Російська пропаганда не залишає спроб нав'язати оману про якісь нібито плани України здійснити якісь військові дії чи провокації. Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне до миру ", - зазначив Кулеба.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств обговорили посилену політичну та безпекову політику взаємодія України та Британії на тлі загострення Росією ситуації з безпеки.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань в Брянську і окупованому Криму.

На нарощування військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували в США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

Зокрема, військову агресію біля кордонів України обговорили Володимир Зеленський і президент США Джо Байден.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Дмитро Кулеба Великобритания Російська Федерація
NEWS
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів