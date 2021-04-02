Британія: ми уважно стежимо за діями РФ біля кордону України

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що Британія уважно стежить за діями Російської Федерації біля українського кордону. І підкреслив, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію буде мати для неї важкі наслідки.

Про це він заявив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой, передає прес-служба МЗС України .

"Домінік Рааб запевнив Дмитра Кулебу, що Лондон уважно стежить за діями Росії. Він підтвердив, що Великобританія повністю солідарна з Україною та висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію буде мати для неї важкі наслідки", - йдеться в повідомленні.

У ході розмови український міністр поінформував свого британського колегу про дії Росії, яка здійснює не тільки військову ескалацію на лінії зіткнення з Донбасом і в Криму, але й ескалацію дезінформації і російської пропаганди.

"Російська пропаганда не залишає спроб нав'язати оману про якісь нібито плани України здійснити якісь військові дії чи провокації. Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне до миру ", - зазначив Кулеба.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств обговорили посилену політичну та безпекову політику взаємодія України та Британії на тлі загострення Росією ситуації з безпеки.