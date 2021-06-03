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Німеччина не бачить Україну в НАТО через Путіна, - посол Мельник

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Київ, Четвер 03 червня 2021 10:16
Німеччина не бачить Україну в НАТО через Путіна, - посол Мельник Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина не розділяє бачення України щодо вступу в НАТО. Зокрема, це через президента Росії Володимира Путіна.

Про це посол заявив в інтерв'ю німецькому військовому журналу loyal.

За його словами, Україна зможе досягти безпеки лише тоді, коли стане членом оборонного військового альянсу - такого як НАТО.

"На жаль, наші німецькі партнери не розділяють це бачення, бо вони побоюються, що в такий спосіб начебто зможуть спровокувати Путіна. Проте ця дилема є притягнутою за вуха. Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід’ємною складовою західної спільноти цінностей, до НАТО та Європейського Союзу відповідає інтересам ФРН", - заявив він.

Зазначимо, експерт Центру міжнародної безпеки і співробітництва Стенфордського університету Стівен Пайфер повідомив РБК-Україна, що Північноатлантичний альянс поки не проявляє ентузіазму щодо членства України в НАТО. Причиною є російсько-українська війна.

Нагадаємо, сенатор США розповів, що потрібно для подальшого руху України в НАТО.

Раніше в українському Міністерстві оборони повідомили, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Пакет міститиме завдання, які Україна повинна виконати до 2025 року.

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