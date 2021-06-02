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Сенатор США розповів, що потрібно для подальшого руху України в НАТО

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Київ, Середа 02 червня 2021 14:43
Сенатор США розповів, що потрібно для подальшого руху України в НАТО Фото: американський сенатор від Огайо республіканець Роб Портман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Американський сенатор від Огайо республіканець Роб Портман розповів, що на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося і питання подальшої євроатлантичної інтеграції України. Також вони обговорили перспективи отримання ПДЧ НАТО.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з українським лідером.

"Україна провела вже кілька важливих реформ в контексті руху до НАТО, і буде проводити інші, зокрема, мова про цивільний контроль над збройними силами і модернізацію армії", - сказав Портман.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі від Коннектикуту додав, що для подальшого руху України до Альянсу дуже важливим є проведення політичних реформ. У тому числі реформа СБУ, реформи спрямовані на забезпечення незалежності НАБУ та подальші реформи у сфері корпоративного управління.

Зазначимо, експерт Центру міжнародної безпеки і співробітництва Стенфордського університету Стівен Пайфер повідомив РБК-Україна, що Північноатлантичний альянс поки не проявляє ентузіазму щодо членства України в НАТО. Причиною є російсько-українська війна.

Нагадаємо, експерт розкритикувала риторику України щодо отримання ПДЧ в НАТО.

Чого очікувати від найближчого саміту Альянсу 14 червня і які країни підтримують євроатлантичні прагнення Києва - в матеріалі РБК-Україна "В режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО".

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Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО