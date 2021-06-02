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Чи завадить війна з Росією вступу України в НАТО: відповідь експерта

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Київ, Середа 02 червня 2021 08:50
Чи завадить війна з Росією вступу України в НАТО: відповідь експерта Фото: експерт оцінив вплив війни з РФ на вступ України в НАТО (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна, Мілан Лєліч

Північноатлантичний альянс поки не проявляє ентузіазму щодо членства України в НАТО. Причиною є російсько-українська війна.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна експерт Центру міжнародної безпеки і співробітництва Стенфордського університету Стівен Пайфер, йдеться у матеріалі "У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО".

За його словами, НАТО поки не ставить Україну на шлях членства.

"Причина в тому, що Україна знаходиться в стані війни з Росією, а російські збройні сили окупують територію України", - сказав він.

При цьому Ольга Стефанишина в розмові з виданням підкреслила, що в основних документах НАТО немає заборони на вступ в блок країни, що знаходиться в стані конфлікту.

Вона вважає, що це залежить від двох факторів: успішності реформ, тобто відповідності країни критеріям вступу, і готовності самого НАТО до розширення, яке, природно, має бути консенсусним.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, чи планує Україна застосовувати п'яту статтю НАТО.

Раніше в українському Міністерстві оборони повідомили, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Пакет міститиме завдання, які Україна повинна виконати до 2025 року.

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У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО