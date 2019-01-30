Німеччина визнала парламент Венесуели єдиним легітимним інститутом

Державний міністр у МЗС Німеччини заявив, що тільки парламент Венесуели може прокласти дорогу до нових виборів президента

Государственный министр в МИД Германии Нильс Аннен заявил, что только Национальная ассамблея Венесуэлы может проложить дорогу к новым президентским выборам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, официальный Берлин признает венесуэльский парламент единственным легитимным институтом. В Германии считают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "контролирует все институты страны", что дает ему возможность "доминировать на выборах и фальсифицировать их".

Напомним, Соединенные Штаты Америки позволили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо получить контроль над некоторыми активами правительства Венесуэлы и центробанка, которые находятся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

При этом Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны и заблокировал все его банковские счета.

Добавим, что также Австралия заявила о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Как заявила глава МИД Мэрис Пэйн, Гуайдо признается временным президентом Венесуэлы до проведения в стране президентских выборов.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль официально признает лидера венесуэльской оппозиции президентом страны.