Австралія визнала Гуаъдо президентом Венесуели

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Гуайдо визнаний тимчасовим президентом до нових виборів

Австралія заявила про визнання лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Про це повідомляє РК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Австралії.

Як заявила глава МЗС Меріс Пейн, Гуайдо визнається тимчасовим президентом Венесуели до проведення в країні президентських виборів.

"Австралія закликає до переходу до демократії у Венесуелі як можна швидше", - йдеться в заяві Пейн.

Вона також додала, що Австралія закликає всі сторони конструктивно працювати в напрямку мирного врегулювання ситуації.

Нагадаємо, як раніше заявив лідер місцевої опозиції, який проголосив себе тимчасовим президентом, Хуан Гуайдо, дострокові вибори президента Венесуели можуть пройти протягом 6-9 місяців.

До сценарію дострокових виборів країну також закликав Євросоюз - провести вибори протягом 8 днів. Проте нинішній президент Ніколас Мадуро закликав європейські країни відмовитися від такого ультиматуму. Політична ситуація вивела тисячі жителів країни на вуличні протести.