США передали Гуайдо контроль над частиною активів Венесуели в американських банках

Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Гуайдо передали активи, які знаходяться на рахунках Федерального резервного банку Нью-Йорка

Сполучені Штати Америки (США) дозволили лідеру венесуельської опозиції Хуану Гуайдо отримати контроль над деякими активами її уряду і центробанку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держдепартаменту США.

Повідомляється, що Гуайдо передали активи, які знаходяться на рахунках Федерального резервного банку Нью-Йорка та інших американських банків.

"Ця сертифікація допоможе легітимного уряду Венесуели захистити ці активи на благо венесуельців. Ми закликаємо інші уряду визнати Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки президента і зробити аналогічні кроки для захисту спадщини Венесуели від подальшого розкрадання з боку корумпованого режиму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомляв, що президент США Дональд Трамп не виключає можливості військової інтервенції (втручання, - ред.) Венесуелу.

Також повідомлялося, що Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили шляхи виходу з гуманітарної кризи у Венесуелі.

Зазначимо, в Адміністрації США вирішили ввести санкції щодо венесуельської нафтогазової компанії PDVSA. Зазначені санкції посилюють тиск на Ніколаса Мадуро і демонструють підтримку США Хуану Гуайдо, лідеру венесуельської опозиції, який оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента на минулого тижня.