Ізраїль визнав Гуайдо президентом Венесуели

Фото: Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху заявив, що Ізраїль приєднується до рішення багатьох інших країн

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у неділю, 27 січня, заявив, що Ізраїль офіційно визнає лідера венесуельскої опозиції та голову Національної асамблеї Хуана Гуайдо президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

В онлайн-відео прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що вони приєднуються до рішення Сполучених Штатів Америки, Канади та багатьох інших південноамериканських країн "у визнанні нового керівництва у Венесуелі".

Раніше повідомлялось, що Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео закликав інші країни визнати Гуайдо президентом Венесуели. Помпео зазначив, що економічний колапс у Венесуелі та потік біженців з країни до інших держав є загрозою для міжнародної безпеки та миру.

Нагадаємо, Франція, Іспанія та Німеччина вимагають проведення виборів у Венесуелі. За словами президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчеса, якщо Мадуро відмовиться проводити вибори, то країни визнають тимчасовим виконувачем обов’язки президента Хуана Гуайдо.