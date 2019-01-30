Верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо виїжджати з країни

Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Суд також заблокував банківські рахунки та угоди опозиціонера

Верховний суд Венесуели заборонив лідеру опозиції Хуану Гуайдо виїжджати з країни і заблокував усі його банківські рахунки. Про це повідомив голова Верховного суду Майкель Морено, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Крім того, ухвалою суду також заблоковані всі операції з майном, що належить Гуайдо, незважаючи на попередження Вашингтона про "серйозні наслідки" таких кроків.

Також Верховний суд задовольнив запит генпрокурора Венесуели Тарека Сааба про початок попереднього розслідування проти Гуайдо за звинуваченням у допомозі іноземним державам у втручанні у внутрішні справи країни.

Як зазначає видання, як спікер парламенту Гуайдо має імунітет від кримінального переслідування, дозволити яке може тільки Верховний суд, і вища судова інстанція країни, лояльна Ніколасу Мадуро, оперативно дала дозвіл прокуратурі почати розслідування проти Гуайдо.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили лідерові венесуельської опозиції Хуану Гуайдо отримати контроль над деякими активами уряду і центробанку Венесуели, які розміщені на рахунках Федерального резервного банку Нью-Йорка та інших американських банків.