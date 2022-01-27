Німеччина прийняла рішення не скорочувати посольство в Україні, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила про рішення не скорочувати штат німецького посольства в Україні. При цьому сім'ї дипломатів, якщо захочуть, можуть покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Бербок газеті WAZ .

"Ми постійно перевіряємо ситуацію з безпекою в різних місцях по всьому світу, в тому числі і в Україні. Як і наші партнери з ЄС, в цей час ми прийняли рішення не скорочувати штат посольства в Києві", - сказала Бербок.

За її словами, зараз вкрай важливо не дестабілізувати Україну. Вона зазначила, що якщо у інвесторів виникне відчуття невизначеності або нестабільності в країні, то їх бажання вкладати гроші в українську економіку буде знижуватися.

"Це саме те, що (президенту РФ Володимиру - ред.) Путіну зіграє на руку. Тому моє послання в Києві було таким: ми хочемо розширювати економічну співпрацю з Україною", - підкреслила вона.

При цьому Бербок додала, що якщо члени сімей співробітників посольства Німеччини захочуть покинути Україну, то МЗС покриє витрати.