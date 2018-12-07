Німеччина не буде пропонувати ввести нові санкції проти РФ, - Маас

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

В Євросоюзі немає консенсусу щодо санкцій проти РФ, заявив глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас у п'ятницю, 7 грудня, заявив, що серед країн Європейського союзу немає консенсусу з питання про введення нових санкцій відносно Росії у зв'язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За його словами, Німеччина не буде пропонувати ввести нові санкції проти РФ.

"Зараз я вважаю, що неправильно говорити про нові санкції, тому що додаються зусилля знизити напруженість", - заявив Маас, додавши, що "з німецької сторони пропозицій про нові санкції не буде".

Міністр також зазначив, що не бачить консенсусу серед країн Євросоюзу для нових санкцій

"Я не бачу консенсусу в ЄС для нових санкцій", - сказав він.

Нагадаємо, Німеччина пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море. Зокрема, Хайко Маас хоче обговорити пропозицію розширення місії ОБСЄ на Азовське море.

В рамках 25-ї зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ відбулося засідання міністерського рівня "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і м. Севастополь (Україна) та частин Чорного і Азовського морів". У МЗС повідомили, що на засіданні представили докази мілітаризації Росією окупованого Криму і прямої збройної агресії РФ проти України в районі Керченської протоки, що представляють серйозну загрозу для усього чорноморського регіону.