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Близько 10 країн ЄС підтримують санкції проти РФ за агресію в Керченській протоці, - журналіст

Новини » Політика    10.12.2018 - 16:38
Близько 10 країн ЄС підтримують санкції проти РФ за агресію в Керченській протоці, - журналіст
Ілюстративне фото (csamir.com)

У Євросоюзі обговорюють подальші дії у відповідь на російську агресію в морі

Рада Європейського союзу розглядає можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації після її атаки щодо українських кораблів в Керченській протоці та арешту країнських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брюссельського журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Зокрема, він зазначив, що вже майже 10 країн Євросоюзу готові виступати за посилення тиску на Росію.

"Можливо, будуть висновки Ради ЄС щодо Азову. Близько 10 країн-членів ЄС підтримують подальші санкції щодо Росії після подій у Керченській протоці після дискусії серед міністрів закордонних справ країн-членів ЄС", - написав журналіст у Twitter.

Близько 10 країн ЄС підтримують санкції проти РФ за агресію в Керченській протоці, - журналіст

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко, коментуючи рішення Ради ЄС про веедення санкцій проти організаторів "виборів" на Донбасі 11 листопада, заявив, що дав доручення главі МЗС України Павлу Клімкіну надати ЄС докази російської агресії в морі. Також Клімкін зазначав, що готовий надати відповідну інформацію та заявив, що чекає реакції ЄС щодо дій Росії в Керченській протоці.

Додамо, у понеділок, 10 грудня, Європейський союз оприлюднив санкційний список організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі.

Порошенко прокоментував санкції ЄС проти організаторів "виборів" на Донбасі Клімкін обговорить ситуацію в Азовському морі на засіданні Ради ЄС
Новини України Рада ЄвропиКерченский мостагресія РФСанкції проти Росії
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