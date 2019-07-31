Німеччина відмовилася брати участь у місії в Перській затоці

Фото: Хайко Мас (GettyImages)

Хайко Мас заявив, що Німеччина не хоче військової ескалації

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас заявив, що Німеччина не буде брати участь у місії США біля берегів Ірану в Перській затоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, в цьому питанні уряд у Берліні координує свої дії з французькими колегами.

"Ми вважаємо стратегію максимального тиску невірною. Ми не хочемо військової ескалації, ми і далі будемо виступати за дипломатичні кроки", - заявив Мас.

Відзначимо, напередодні Сполучені Штати Америки запропонували Німеччини, Франції і Великобританії приєднатися до американської місії із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, що з'єднує Перську і Оманську затоки. Раніше Лондон пропонував створити для цих цілей загальноєвропейську місію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Британія заявила про намір посилити свою військову присутність в Перській затоці, додатково направивши туди міноносець Duncan.

У той же час Іран застеріг Британію від створення європейської місії для забезпечення безпечного руху кораблів у Перській затоці, заявивши, що створення будь-якої подібної місії європейськими країнами буде вважатися "ворожим сигналом" для Тегерана, що лише посилить напруження" в регіоні Перської затоки.