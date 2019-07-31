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Германия отказалась участвовать в миссии в Персидском заливе

Новости » Политика    31.07.2019 - 22:19
Германия отказалась участвовать в миссии в Персидском заливе
Фото: Хайко Мас (GettyImages)

Хайко Мас заявил, что Германия не хочет военной эскалации

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что Германия не будет принимать участие в миссии США у берегов Ирана в Персидском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, в этом вопросе правительство в Берлине координирует свои действия с французскими коллегами.

"Мы считаем стратегию максимального давления неверной. Мы не хотим военной эскалации, мы и далее будем выступать за дипломатические шаги", - заявил Мас.

Отметим, накануне Соединенные Штаты Америки предложили Германии, Франции и Великобритании присоединиться к американской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы. Ранее Лондон предлагал создать для этих целей общеевропейскую миссию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Британия заявила о намерении усилить свое военное присутствие в Персидском заливе, дополнительно направив туда миноносец Duncan.

В то же время Иран предостерег Британию от создания европейской миссии для обеспечения безопасного движения кораблей в Персидском заливе, заявив, что создание любой подобной миссии европейскими странами будет считаться "враждебным сигналом" для Тегерана, что лишь "усилит напряжение" в регионе Персидского залива.

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Новости Украины ГерманияПерсидский залив
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