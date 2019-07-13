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Британія посилює військову присутність у Перській затоці

Новини » Надзвичайні події    13.07.2019 - 00:54
Британія посилює військову присутність у Перській затоці
Ілюстративне фото (pixabay.com/skeeze)

На тлі загострення відносин з Іраном до Перської затоки переводять міноносець Duncan

Велика Британія має намір посилити свою військову присутність у Перській затоці, направивши туди міноносець Duncan. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією каналу, Duncan, що належить до класу Type 45 Destroyer, вирушить до Перської затоки в найближчі дні після завершення навчань НАТО на Чорному морі, де надасть підтримку в патрулюванні району, присутньом в Ормузькій затоці фрегату Королівського флоту HMS Montrose.

Водночас, як повідомляється, міноносець не стане частиною міжнародного угруповання кораблів у регіоні.

Видання зазначає, що рішення було ухвалене на тлі загострення відносин з Іраном, але британське Міністерство оборони поки ніяк не прокоментувало переведення сил.

Нагадаємо, 10 липня з'явилася інформація, що п'ять збройних катерів іранського Корпусу вартових Ісламської революції намагалися зупинити британський нафтовий танкер British Heritage у районі Ормузської протоки. Іран, своєю чергою, заперечував цей інцидент.

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