Німеччина почала приймати хворих на коронавірус із Італії

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Німеччина погодилася на прохання уряду Італії взяти на лікування хворих італійців

Сьогодні, 24 березня, до аеропорту "Лейпциг-Галле" прибув італійський військовий літак із вісьмома громадянами Італії хворими на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, глава уряду Саксонії Міхаель Кречмер погодився на прохання Італії взяти на лікування хворих на коронавірус її громадян. Так італійці будуть розміщені у лікарнях Дрездена та Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів та готовність прийняти додаткових пацієнтів.

Нагадаємо, в Італії від коронавірусної інфекції за добу померли 602 людини. За словами голови служби цивільної оборони Італії Анджело Бормана, в країні знижується кількість випадків зараження за добу.

Також, 21 березня в Італії були зафіксовані майже 800 смертей від коронавіруса. Це найбільша кількість летальних випадків за добу з початку спалаху коронавіруса в Італії.

Додамо, що італійська влада оголосила про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу. В Італії заборонили спортивну або фізичну діяльність на вулиці і зупинили будівництво всіх об'єктів, крім залізничних колій, доріг і госпіталів.