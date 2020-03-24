ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина почала приймати хворих на коронавірус із Італії

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 10:38
Німеччина почала приймати хворих на коронавірус із Італії
Ілюстративне фото (flickr.com)

Німеччина погодилася на прохання уряду Італії взяти на лікування хворих італійців

Сьогодні, 24 березня, до аеропорту "Лейпциг-Галле" прибув італійський військовий літак із вісьмома громадянами Італії хворими на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, глава уряду Саксонії Міхаель Кречмер погодився на прохання Італії взяти на лікування хворих на коронавірус її громадян. Так італійці будуть розміщені у лікарнях Дрездена та Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів та готовність прийняти додаткових пацієнтів.

Нагадаємо, в Італії від коронавірусної інфекції за добу померли 602 людини. За словами голови служби цивільної оборони Італії Анджело Бормана, в країні знижується кількість випадків зараження за добу.

Також, 21 березня в Італії були зафіксовані майже 800 смертей від коронавіруса. Це найбільша кількість летальних випадків за добу з початку спалаху коронавіруса в Італії.

Додамо, що італійська влада оголосила про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу. В Італії заборонили спортивну або фізичну діяльність на вулиці і зупинили будівництво всіх об'єктів, крім залізничних колій, доріг і госпіталів.

МОЗ закликає довіряти тільки їхній інформації про заражених коронавірусом Коронавірус в Україні і світі: головні новини 24 березня
Новини України ІталіяГерманияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся