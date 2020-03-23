В Італії другу добу поспіль фіксують зменшення кількості смертей від коронавірусу

Ілюстративне фото (flickr.com hospitalclinic)

В Італії кількість жерт за весь час перевищила 6 тисяч

В Італії від коронавірусної інфекції за добу померли 602 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metro.

За словами голови служби цивільної оборони Італії Анджело Бормана, в країні знижується кількість випадків зараження за добу.

"Кількість видужали зросла на 408 осіб, їх стало 7423", - заявив він.

Відзначимо, що число жертв коронавіруса в Італії перевищила 6 тисяч тисячі.

На цей час коронавірусом інфіковані 63 928 італійців, за добу цей показник виріс на 3,8 тисячі випадків.

Нагадаємо, 21 березня в Італії були зафіксовані майже 800 смертей від коронавіруса. Це найбільша кількість летальних випадків за добу з початку спалаху коронавіруса в Італії.

Крім того, в Італії коронавірусом заразилися вже 20% медичного персоналу. Майже 70% всіх працівників сектору охорони здоров'я складають жінки.

Додамо, що італійські власті оголосили про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу. В Італії заборонили спортивну або фізичну діяльність на вулиці і зупинили будівництво всіх об'єктів, крім залізничних колій, доріг і госпіталів.