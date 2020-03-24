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Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 10:38
Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии
Иллюстративное фото (flickr.com)

Германия согласилась на просьбу правительства Италии принять на лечение больных итальянцев

Сегодня, 24 марта, в аэропорт "Лейпциг-Галле" прибыл итальянский военный самолет с 8гражданами Италии, больными на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер согласился на просьбу Италии взять на лечение больных коронавирусом ее граждан. Так итальянцы будут размещены в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и о готовности принять дополнительных пациентов.

Напомним, в Италии от коронавирусной инфекции за сутки умерло 602 человека. По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Бормана, в стране снижается количество случаев заражения за сутки.

Также 21 марта в Италии были зафиксированы почти 800 смертей от коронавируса. Это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала вспышки коронавируса в Италии.

Добавим, что итальянская власть объявила об введение дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. В Италии запретили спортивную или физическую деятельность на улице и остановили строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

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