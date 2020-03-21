В Італії за добу жертвами коронавірусу стали майже 800 людей

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Коронавірусом вже заразилися понад 53 тис. італійців

Впродовж доби в Італії жертвами коронавірусу стали майже 800 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Так, за останню добу в Італії було зафіксовано 793 смерті від захворювання коронавірусом COVID-19. Це найбільша кількість жертв за добу з початку спалаху коронавірусу в країні.

Зазначається, що станом на 21 березня коронавірус в Італії вже було підтверджено у понад 53,5 тисяч італійців. А жертвами небезпечної хвороби загалом стали 4825 людей.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що за добу в Італії від коронавірусу померли понад 600 людей. Найбільше від коронавірусу постраждав регіон Ломбардія, який, як і раніше, знаходиться в критичній ситуації. У Ломбардії від коронавірусу померли понад 2,5 тисячі людей.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що оголошений до 3 квітня карантин в країні повинен бути продовжений через триваючу пандемію коронавірусу.

Додамо, смертність від коронавірусу в Італії в 8 разів вище, ніж в Китаї. У китайському Ухані, смертність від вірусу становила лише 1,4%, тоді як в Італії зараз цей показник досягає 8,3%.