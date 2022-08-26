Німеччина готова шукати компроміс з ЄС щодо заборони віз для росіян, - Бербок

Відомство федерального канцлера і міністерство закордонних справ Німеччини згодні, "що спільними зусиллями в Європі ми знайдемо рішення", яке дозволить врахувати "виправдані" побоювання і прагнення всіх сторін, зазначила Бербок.

На її думку, не варто притягати до відповідальності всіх росіян за війну, розв'язану президентом РФ Володимиром Путіним.

Анналена Бербок підкреслила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ніколи не говорив, що має бути введена загальна заборона для росіян на в'їзд до ЄС.

Нагадаємо, в ЄС все ще немає єдиної думки про введення обмежень на видачу туристичних віз громадянам РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів заборону видачі віз для росіян, бо не хоче ускладнювати можливості тікати від диктатури керівництва країни.

Раніше Шольц заявляв, що він проти заборони в'їзду громадян Росії в ЄС. На його думку, це війна Путіна, а не росіян.

Кілька країн-учасниць ЄС можуть ввести заборону на видачу віз для росіян самостійно.

Тим часом Чехія запропонує ЄС альтернативу візовому бану для росіян - повне припинення спрощеного візового режиму з Росією і Білоруссю.