RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина готова шукати компроміс з ЄС щодо заборони віз для росіян, - Бербок

Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність до компромісу в європейських дебатах з питання про надання громадянам РФ туристичних віз для в'їзду в Шенгенську зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відомство федерального канцлера і міністерство закордонних справ Німеччини згодні, "що спільними зусиллями в Європі ми знайдемо рішення", яке дозволить врахувати "виправдані" побоювання і прагнення всіх сторін, зазначила Бербок.

На її думку, не варто притягати до відповідальності всіх росіян за війну, розв'язану президентом РФ Володимиром Путіним.

Анналена Бербок підкреслила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ніколи не говорив, що має бути введена загальна заборона для росіян на в'їзд до ЄС.

Нагадаємо, в ЄС все ще немає єдиної думки про введення обмежень на видачу туристичних віз громадянам РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів заборону видачі віз для росіян, бо не хоче ускладнювати можливості тікати від диктатури керівництва країни.

Раніше Шольц заявляв, що він проти заборони в'їзду громадян Росії в ЄС. На його думку, це війна Путіна, а не росіян.

Кілька країн-учасниць ЄС можуть ввести заборону на видачу віз для росіян самостійно.

Тим часом Чехія запропонує ЄС альтернативу візовому бану для росіян - повне припинення спрощеного візового режиму з Росією і Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
МИД Германии