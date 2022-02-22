Зеленський відреагував на визнання "ЛДНР" Росією: підриває мирні зусилля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "ЛДНР" є підривом мирних зусиль і руйнує переговорні процеси. При цьому він підкреслив, що Україна кваліфікує дії РФ як порушення суверенітету і територіальної цілісності держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

При цьому він підкреслив, що вся відповідальність за наслідки про визнання "ЛДНР" покладається на Росію.

Зеленський також додав, що визнання "ЛДНР" Росією може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей і ігнорування рішень в рамках "Нормандії".

"Це підриває мирні зусилля і руйнує переговорні формати", - заявив він.

Президент підкреслив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року.

"Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", - додав Зеленський.