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Путін порівняв роздачу паспортів на Донбасі з політикою Угорщини

Новини » Політика    25.04.2019 - 13:46
Путін порівняв роздачу паспортів на Донбасі з політикою Угорщини
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін здивувався різкій реакції на указ про видачу паспортів

Президент Росії Володимир Путін вважає, що майбутня роздача російських паспортів на окупованому Донбасі схожа на ситуацію з угорськими документами на Закарпатті. Про це він заявив на прес-конференції після переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином, передають російські ЗМІ.

За його словами, указом про спрощений порядок видачі паспортом жителям Донбасу він не збирався провокувати Київ. Він також висловив здивування різкою негативною реакцією української влади і Заходу.

"Наприклад, Польща вже протягом багатьох років, мало не 10 років, по-моєму, з 2009 року, видає карти поляка. Та ж Польща видає паспорти, паспорти видає Румунія, відповідно угорцям, румунам, полякам... У мене виникає питання, а чому ж росіяни, що проживають в Україні, гірше румунів, поляків чи угорців?", - зазначив Путін.

Він також підкреслив, що жителі окупованого Донбасу знаходяться в більш складному становищі, ніж поляки, румуни чи угорці на території України.

Нагадаємо, у вересні 2018 року розгорівся скандал після того, як в інтернеті з'явилося відео роздачі угорських паспортів у консульстві в Береговому Закарпатської області. Крім того, на відео зафіксовано, як співробітники установи попереджають, що про угорський паспорт не слід повідомляти українській владі.

Тоді ж міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - це злочин.

 

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