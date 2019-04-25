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ЄС засуджує рішення РФ про паспорти жителям ОРДЛО

Новини » Політика    25.04.2019 - 14:08
ЄС засуджує рішення РФ про паспорти жителям ОРДЛО
Фото: Майя Косьянчич (facebook com UkraineEUMission)

У ЄС заявили, що таким чином Росія хоче ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт

ЄС заявив, що підписання указу президентом РФ Володимиром Путіним про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей посяганням на суверенітет України Про це йдеться у заяві офіційного представника Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич.

У ЄС заявили, що таким чином Росія хоче ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт.

"Підписання президентом Путіним указу, що дає право, зокрема, особам, які постійно проживають у певних областях Донецької та Луганської областей України, за спрощеним порядком подавати заяву на отримання російського громадянства, є ще однією атакою на суверенітет України з боку Росії", - йдеться у заяві ЄС.

У ЄС заявили, що очікують, що "Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодами, і перешкоджають повній реінтеграції неконтрольованих урядом територій в Україну".

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької і Луганської народних республік".

Незабаром президент України Петро Порошенко закликав Захід посилити санкції проти РФ через її дії на Донбасі.

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