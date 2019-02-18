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Німеччина і Франція готують угоду про спільний експорт озброєнь

Новини » Політика    18.02.2019 - 22:57
Німеччина і Франція готують угоду про спільний експорт озброєнь
Іллюстративне фото (GettyImages)

Німеччина та Франція у січні підписали оборонну угоду, спрямовану на регулювання експорту озброєнь до третіх

Німеччина і Франція ведуть переговори про спільні процедури ліцензування експорту оборони. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Також зазначається. що Німеччина та Франція у січні підписали оборонну угоду, спрямовану на регулювання експорту озброєнь до третіх країн.

"Це правда, що Німеччина і Франція ведуть переговори з питання експорту озброєнь", - заявив журналістам на прес-конференції прес-секретар уряду Штеффен Зайберт.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон підписали в Ахені договір про розширення співпраці на базі вже діючого Єлисейського договору. 

Підписи під документом також поставили міністри закордонних справ двох країн. Згідно з новим договором, сторони погодили поглиблення співпраці майже у 15 сферах, при цьому до реалізації узгодженої програми планується приступити негайно.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель підпишуть новий договір про співпрацю та інтеграції 22 січня 2019 року.

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