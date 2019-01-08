Меркель і Макрон підпишуть новий договір про співпрацю

Фото: Еммануель Макрон і Ангела Меркель (GettyImages)

Договір буде підписаний 22 січня

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель підпишуть новий договір про співпрацю та інтеграцію 22 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.

Повідомляється, що Макрон і Меркель підпишуть новий франко-німецький договір про співробітництво та інтеграцію.

Церемонія підписання відбудеться в мерії німецького Ахена. Угода буде спиратися на основи Єлисейського договору від 1963 року, який сприяв історичному примиренню між Францією і Німеччиною. Метою нового договору є більше зближення двох країн і підготовка до викликів, з якими стикаються країни у 21 столітті.

Договір буде сприяти "зміцненню зв'язків між Німеччиною і Францією в галузі економічної політики, зовнішньої політики і політики безпеки, освіти і культури, досліджень і технологій, клімату і навколишнього середовища, а також співробітництву між прикордонними регіонами та громадянськими суспільствами".

Нагадаємо, Німеччина та Франція домовилися про створення парламентських зборів депутатів двох країн, які почнуть роботу з 2019 року.