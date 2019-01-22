Німеччина і Франція підписали договір про поглиблення співпраці

Фото: Меркель і Макрон (elysee.fr)

Сторони погодили поглиблення співпраці майже у 15 сферах

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон підписали в Ахені договір про розширення співпраці на базі вже діючого Єлисейського договору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Підписи під документом також поставили міністри закордонних справ двох країн. Згідно з новим договором, сторони погодили поглиблення співпраці майже у 15 сферах, при цьому до реалізації узгодженої програми планується приступити негайно.

В документі наголошується, що для Франції та Німеччини настав час "вивести двосторонні відносини на новий рівень і підготуватися до викликів, які стоять перед двома державами і Європою в XXI столітті".

Сторони висловлюють тверду прихильність "міжнародному світопорядку, зиждущемуся на дотриманні правил і багатополярності, в центрі якого знаходиться ООН".

Крім того, в разі збройної агресії ФРН і Франція зобов'язуються надавати один одному будь-яку можливу допомогу і підтримку, включаючи військову. Для координації дій у сфері безпеки створюється Німецько-французький рада оборони і безпеки, яка буде регулярно проводити зустрічі на вищому рівні.

В рамках договору Франція і ФРН зобов'язуються розширювати співпрацю у сфері європейської і внутрішньої політики, в тому числі для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель підпишуть новий договір про співпрацю та інтеграції 22 січня 2019 року.