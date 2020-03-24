Німеччина евакуює громадян України з віддалених країн

Уряд Німеччини підтримала прохання України про евакуацію українців через коронавірус з віддалених куточків світу німецькими літаками. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ході спільної заяви з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що в першу чергу мова йде про тих, хто залишився в Латинській Америці.

"Я вдячний моєму німецькому колезі за те, що він підтримав наше прохання щоб німецькі літаки підхоплювали і забирали наших громадян з віддалених куточків світу для їх перевезення в Німеччину, звідки ми вже будемо допомагати їм добиратися додому", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.

Раніше 23 березня на київський залізничний вокзал прибув потяг "чотирьох столиць" з евакуйованими з Латвії українцями. За словами одного з медиків, що знаходяться у поїзді люди пройшли експрес-тести на коронавірус. Ні у кого захворювання не підтвердилося.